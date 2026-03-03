С 21 апреля рязанцы смогут выбрать общественные территории для благоустройства в 2027 году

Жители региона старше 14 лет смогут внести предложения по территориям для всероссийского рейтингового онлайн-голосования. Голосование начнется 21 апреля, а предложения принимаются через «Госуслуги» до 26 марта.

С 21 апреля рязанцы смогут выбрать общественные территории для благоустройства в 2027 году. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЖКХ ИНФО 62».

Жители региона старше 14 лет смогут внести предложения по территориям для всероссийского рейтингового онлайн-голосования. Голосование начнется 21 апреля, а предложения принимаются через «Госуслуги» до 26 марта.