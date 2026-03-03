РЗН. инфо вошел в топ-3 самых цитируемых СМИ Рязанской области

Информагентство РЗН. инфо вошло в топ-3 самых цитируемых СМИ Рязанской области по итогам 2025 года. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия». Лидерами медиарейтинга стали интернет-ресурс Ya62, газета «Рязанские ведомости» и информагентство РЗН. инфо.

Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Исследование охватило период с 1 января по 31 декабря 2025 года. В расчет вошли региональные СМИ, специализированные издания при подсчете не учитывались.

При подсчете специалисты исключили масштабную перекрестную цитируемость между СМИ. Для этого применили специальный алгоритм, который выявляет устойчивые пары изданий и определяет порог аномальности взаимных ссылок.

Ранее РЗН. инфо уже становился лидером рейтинга самых цитируемых СМИ региона — по итогам 2020 года.