Рязанский суд арестовал организатора сбыта наркотиков через интернет

В Советский районный суд Рязани 27 февраля 2026 года поступило ходатайство следователя об аресте С., подозреваемого в организации незаконного сбыта наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба суда. По версии следствия, он действовал в составе группы, используя интернет для организации бесконтактной торговли наркотиками на территории Рязанской области. Учитывая серьезность обвинений и реальную возможность назначения наказания в виде лишения свободы на срок до 20 лет, суд принял решение о заключении С. под стражу на два месяца, до 24 апреля 2026 года.

