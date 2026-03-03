Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
389
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
3 046
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
755
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 279
Рязанский суд арестовал организатора сбыта наркотиков через интернет
