Рязанские врачи выявили у мужчины рак на ранней стадии и помогли ему

В Городской поликлинике № 2 успешно завершилось лечение 58-летнего мужчины, который обратился с жалобами на боли в паховой области и учащённое ночное мочеиспускание. Об этом сообщила пресс-служба минздрава по региону. Он отметил, что эти симптомы беспокоили его на протяжении полугода. После проведения необходимых обследований, выявили увеличение предстательной железы и повышение уровня ПСА. Пациента направили к онкологу, где биопсия подтвердила наличие доброкачественного онкологического процесса на ранней стадии. Благодаря своевременному обращению и диагностике, мужчине обеспечили плановое оперативное лечение.

Врачи подчеркивают важность ранней диагностики, которая значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Также медики настоятельно рекомендуют мужчинам проходить анализ крови на ПСА ежегодно, начиная с 50 лет, а тем, у кого в семье были случаи онкологических заболеваний — с 45 лет.