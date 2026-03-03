Рязанская молодежка одержала 26 побед подряд

Отмечается, что рязанская молодежка установила новый рекорд лиги — 26 побед подряд, что позволяет спортсменам оставаться на первой строчке конференции Восток, набрав 76 очков в 40 матчах. Команда уже гарантировала себе место в Плей-офф. 3 и 4 марта рязанцы встретятся с ХК «Самара», матчи начнутся в 19:00. А уже 7 и 8 марта в 17 часов хоккеисты выйдут на лед против МХК «Кристалл» (г. Саратов). Билеты на матчи можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке. Возрастное ограничение 0+.

