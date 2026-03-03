Рязанцы смогут увидеть лунное затмение

По данным специалистов, полное лунное затмение 3 марта продлится 59 минут (с 14:05 до 15:04 мск). Отмечается, что спутник Земли потемнеет и может стать красноватым. «Частные теневые фазы будут длиться почти 2,5 часа, общая продолжительность события превысит 5,5 часов», — рассказали в планетарии.

Рязанцы смогут увидеть лунное затмение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского планетария.

