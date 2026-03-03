Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
Чтв, 05
ЦБ USD 77.61 0.44 04/03
ЦБ EUR 90.31 -0.42 04/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 03/03 16:40
Нал. EUR 91.25 / 91.40 03/03 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
359
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 986
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
750
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 273
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы пожаловались на соседей, которые отпускают собак на самовыгул
Жительница поселка Игошино Ермишинского района написала жалобу на многочисленных безнадзорных собак соседей. Комментарий она написала под постами губернатора Павла Малкова. По ее словам, выходить на улицу стало страшно, потому что животные свободно перемещаются по поселку, хотя у всех них есть хозяева. Женщина отметила, что неоднократно просила владельцев привязать питомцев, но реакции не последовало. «Примите меры», — обратилась она к местным властям. В администрации Ермишинского округа прокомментировали ситуацию. С владельцами животных провели профилактические беседы о недопустимости самовыгула и необходимости соблюдать правила содержания домашних питомцев. «В случае повторного нарушения правил выгула владельцам собак будет составлен административный протокол», — сообщили в округе.

Жительница поселка Игошино Ермишинского района написала жалобу на многочисленных безнадзорных собак соседей. Комментарий она написала под постами губернатора Павла Малкова.

По ее словам, выходить на улицу стало страшно, потому что животные свободно перемещаются по поселку, хотя у всех них есть хозяева. Женщина отметила, что неоднократно просила владельцев привязать питомцев, но реакции не последовало.

«Примите меры», — обратилась она к местным властям.

В администрации Ермишинского округа прокомментировали ситуацию. С владельцами животных провели профилактические беседы о недопустимости самовыгула и необходимости соблюдать правила содержания домашних питомцев.

«В случае повторного нарушения правил выгула владельцам собак будет составлен административный протокол», — сообщили в округе.