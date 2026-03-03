Рязанцы пожаловались на соседей, которые отпускают собак на самовыгул

Жительница поселка Игошино Ермишинского района написала жалобу на многочисленных безнадзорных собак соседей. Комментарий она написала под постами губернатора Павла Малкова. По ее словам, выходить на улицу стало страшно, потому что животные свободно перемещаются по поселку, хотя у всех них есть хозяева. Женщина отметила, что неоднократно просила владельцев привязать питомцев, но реакции не последовало. «Примите меры», — обратилась она к местным властям. В администрации Ермишинского округа прокомментировали ситуацию. С владельцами животных провели профилактические беседы о недопустимости самовыгула и необходимости соблюдать правила содержания домашних питомцев. «В случае повторного нарушения правил выгула владельцам собак будет составлен административный протокол», — сообщили в округе.

