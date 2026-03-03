Рязанца оштрафовали за футболку с символикой экстремисткой организации

2 марта Железнодорожный районный суд Рязани рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с пропагандой экстремистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе суда. В отношении местного жителя С., установили, что 31 января 2026 года он находился в фитнес-клубе города, надел футболку с изображением символики общественного объединения, признанного экстремистским в России. Так мужчина публично продемонстрировал запрещенные знаки в присутствии других граждан. Признав свою вину и выразив раскаяние, С. пообещал не совершать подобных правонарушений в будущем. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере двух тысяч рублей.

