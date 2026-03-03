Россиянам рассказали, повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на стоимость бензина

Он рассказал. что цена за баррель нефти на мировых рынках с начала атаки США и Израиля на Иран увеличилась на 9 долларов и достигла отметки в 80,8 доллара. Однако, по словам депутата, на населении это не отразится. «Увеличения невозможно, потому что мы сами производим нефть, а в сторону уменьшения навряд ли — я не думаю, что этот конфликт продлится достаточно долго. Для нефтекомпаний, нефтегазовых компаний, безусловно, это будет небольшое увеличение маржи на этот период», — заключил депутат.

