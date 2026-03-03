Российская армия установила контроль над Бобылевкой в Сумской области
Кроме того, бойцы освободили Веселянку в Запорожской области. За сутки ВС РФ поразили аэродромы ВСУ, с которых запускались ударные беспилотники дальнего действия. Средства ПВО РФ сбили за сутки 12 управляемых авиабомб и 136 беспилотников ВСУ самолетного типа. Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 290 военнослужащих.
