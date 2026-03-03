Пять человек ранены в результате атаки БПЛА 17-ти домов и детского сада в Новороссийске

«По предварительным данным, повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад. Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Желаю им скорейшего выздоровления. А жителей прошу сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности», — говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе действует режим ЧС.

Пять человек ранены в результате атаки БПЛА 17-ти домов и детского сада в Новороссийске. Об этом сообщил 2 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«По предварительным данным, повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад. Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Желаю им скорейшего выздоровления. А жителей прошу сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности», — говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе действует режим ЧС.