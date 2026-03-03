Прокуратура Пронского района через суд добилась выплат для инвалида

Прокуратура Пронского района через суд защитила права местной жительницы, являющейся инвалидом I группы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как установила проверка, женщине требовалось техническое средство реабилитации. Однако уполномоченный орган не обеспечил ее необходимым средством в периоды с января по апрель и с июня по август 2025 года. Это создало для нее трудности в повседневной жизни.

Прокурор обратился в суд с иском о защите прав инвалида. Пронский районный суд удовлетворил требования и взыскал с регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.