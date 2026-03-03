Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
Чтв, 05
ЦБ USD 77.17 -0.1 03/03
ЦБ EUR 90.73 -0.57 03/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 03/03 12:20
Нал. EUR 91.51 / 91.10 03/03 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
330
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 762
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
743
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 266
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
По всей Рязанской области установят площадки для раздельного сбора мусора
По всей Рязанской области установят площадки для раздельного сбора мусора к 2030 году. Об этом рассказал министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост на заседании регионального правительства. Уворвихвост поделился, что на замену контейнерных площадок на типовые в регионе в 2026 году выделили 55 миллионов рублей. Конкретные адреса для установки типовых площадок выберут на конкурсе. Кроме того, он рассказал, что для области разработали типовой проект контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. «Первые 12 таких площадок установили в Александро-Невском и Скопинском округах в прошлом году. К 2030 году планируем установить площадки нового типа во всем регионе», — отметил министр.

По всей Рязанской области установят площадки для раздельного сбора мусора к 2030 году. Об этом рассказал министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост на заседании регионального правительства.

Уворвихвост поделился, что на замену контейнерных площадок на типовые в регионе в 2026 году выделили 55 миллионов рублей. Конкретные адреса для установки типовых площадок выберут на конкурсе.

Кроме того, он рассказал, что для области разработали типовой проект контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.

«Первые 12 таких площадок установили в Александро-Невском и Скопинском округах в прошлом году. К 2030 году планируем установить площадки нового типа во всем регионе», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области работают 432 площадки по раздельному сбору мусора, 3 эко-пункта и 178 пунктов приема от бизнеса, где принимают батарейки, аккумуляторы, макулатуру и пластиковые крышки.

Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области.