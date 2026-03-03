По всей Рязанской области установят площадки для раздельного сбора мусора

По всей Рязанской области установят площадки для раздельного сбора мусора к 2030 году. Об этом рассказал министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост на заседании регионального правительства. Уворвихвост поделился, что на замену контейнерных площадок на типовые в регионе в 2026 году выделили 55 миллионов рублей. Конкретные адреса для установки типовых площадок выберут на конкурсе. Кроме того, он рассказал, что для области разработали типовой проект контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. «Первые 12 таких площадок установили в Александро-Невском и Скопинском округах в прошлом году. К 2030 году планируем установить площадки нового типа во всем регионе», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области работают 432 площадки по раздельному сбору мусора, 3 эко-пункта и 178 пунктов приема от бизнеса, где принимают батарейки, аккумуляторы, макулатуру и пластиковые крышки.

Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области.