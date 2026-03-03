Около 200 рязанцев лишились огнестрельного оружия с начала года

Около 200 рязанцев лишились огнестрельного оружия с начала года. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

С начала года сотрудники Росгвардии приняли более 2400 заявлений на получение государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности. В прошедшем периоде подразделения лицензионно-разрешительной работы провели порядка 900 проверок.

За различные нарушения аннулировано 92 различных разрешений, лицензий, удостоверений частного охранника. Изъято около 200 единиц огнестрельного оружия и более 300 патронов различного калибра.

К административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности привлечено порядка 84 граждан.

Отмечается, что в настоящий момент на территории Рязанской области зарегистрировано более 30 000 владельцев гражданского оружия, на руках у которых находится более 56 000 единиц гражданского оружия.