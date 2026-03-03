Названа средняя цена квадратного метра в новостройке Рязанской области

В Рязанской области стоимость новостроек составляет 132 тысячи 557 рублей за квадратный метр, что ставит регион в верхнюю часть списка по ценам на жилье среди соседних областей. Отмечается, что это делает Рязань более доступной по сравнению с соседними регионами, такими как Курская и Воронежская области. В то время как Москва остается лидером по ценам на жилье с показателем 366 тысяч 977 рублей за квадрат, Рязанская область демонстрирует умеренные расценки.

По данным экспертов «СберИндекс», средняя цена за квадратный метр на первичном рынке жилья в России достигла 184 987 рублей. Однако эта цифра не отражает реальную картину, так как значительно варьируется в зависимости от региона и типа недвижимости, сообщает «Бизнес Журнал».

