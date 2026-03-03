Накануне 8 марта среди россиян резко вырос спрос на смарт-часы

В феврале продажи электронных спортивных часов на Ozon выросли в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Умные аксессуары для дома и кольца покупают в 5 раз чаще. Об этом «Ведомостям» сообщил Ozon.

Спрос на электромассажеры для лица и глаз, а также на массажные матрасы и коврики вырос почти втрое. Наборы уходовой косметики покупают перед праздниками почти в три раза чаще, духи — в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что покупатели принимают решения онлайн, опираясь на информацию в карточках товаров и отзывы. Для подарков выбирают сладости: пирожные выросли в три раза, фигурный шоколад — в 2,3 раза, вафли — в 2,2 раза, маршмеллоу — в два раза.