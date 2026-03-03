На обустройство тропы «Поступь времен» в Рязанской области выделили 116,7 млн

Согласно документам, работы по благоустройству территории проведут вдоль улицы Юрия Зарубина около городского мемориала и смотровой площадки. Подрядчик должен выполнить подготовительные и земляные работы, перенести воздушные линии инженерных сетей под землю, обустроить проезды с асфальтобетонным и плиточным покрытиями, пешеходный настил, тротуар. Также необходимо установить элементы наружного освещения и высадить декоративные растения. Концепция предусматривает пять функциональных зон: прогулочную зону с декоративным мощением, зону тихого отдыха у воды, зону смотровой площадки, зону кафе с открытой террасой и интерьером с орнаментом михайловского кружева, зону транзита. Работы завершат до 22 сентября 2026 года.