На обустройство тропы «Поступь времен» в Рязанской области выделили 116,7 млн

В Михайлове обустроят пешеходную тропу «Поступь времен» за 116 миллионов 757 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, работы по благоустройству территории проведут вдоль улицы Юрия Зарубина около городского мемориала и смотровой площадки.
Подрядчик должен выполнить подготовительные и земляные работы, перенести воздушные линии инженерных сетей под землю, обустроить проезды с асфальтобетонным и плиточным покрытиями, пешеходный настил, тротуар. Также необходимо установить элементы наружного освещения и высадить декоративные растения.
Площадь участка составляет около 12 тысяч м2.
Отмечается, что проект реализуется с целью повышения уровня жизни, качества и комфорта городской среды, развития эстетичности.
«Проект „Поступь времен“ готов стать связующим звеном между прошлым и настоящим, между историей и современной городской жизнью. Главной стилеобразующей доминантой маршрута является церковь Рождества Пресвятой Богородицы — духовный и визуальный ориентир, задающий тон пространству. Вдоль тропы встречаются деревянные дома с резными наличниками», — указано в проектной документации.
Концепция предусматривает пять функциональных зон: прогулочную зону с декоративным мощением, зону тихого отдыха у воды, зону смотровой площадки, зону кафе с открытой террасой и интерьером с орнаментом михайловского кружева, зону транзита.
Работы завершат до 22 сентября 2026 года.
Заказчиком выступила администрация Михайловского муниципального округа.
Напомним, «Поступь времен» вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.