На директора рязанской организации возбудили уголовное дело из-за долгов перед работниками

По данным прокуратуры, директор организации задолжал перед 130 работниками предприятия более 34 млн. рублей. По материалами проверки прокуратуры района в отношении директора организации органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Ход расследования уголовного дела контролируется районной прокуратурой. Ранее руководитель организации выносили представление.