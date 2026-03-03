Рязань
По данным прокуратуры, директор организации задолжал перед 130 работниками предприятия более 34 млн. рублей. По материалами проверки прокуратуры района в отношении директора организации органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Ход расследования уголовного дела контролируется районной прокуратурой. Ранее руководитель организации выносили представление.

На директора рязанской организации возбудили уголовное дело из-за долгов перед работниками. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, директор организации задолжал перед 130 работниками предприятия более 34 млн. рублей.

По материалами проверки прокуратуры района в отношении директора организации органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Ход расследования уголовного дела контролируется районной прокуратурой.

Ранее руководитель организации выносили представление.