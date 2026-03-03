Минпросвещения: девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 2027 года

«Принято решение о введении устного и экзамена по истории в 9 классе перед основным государственным экзаменом — единый устный экзамен для всех школьников, он будет введен с 2027/2028 учебного года», — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Отмечается, что устный экзамен будет допуском к итоговой аттестации.

С 2027/28 учебного года ОГЭ включит устный экзамен по истории, одобренный Министерством просвещения. Экзамен будет проводиться в форме устного собеседования. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина.

«Принято решение о введении устного и экзамена по истории в 9 классе перед основным государственным экзаменом — единый устный экзамен для всех школьников, он будет введен с 2027/2028 учебного года», — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Отмечается, что устный экзамен будет допуском к итоговой аттестации.