Миллиардер Стерлигов предложил увольнять россиян раз в год, в Юрьев день

По его мнению, это будет полезно зумерам, которые несерьезно относятся к своим обязанностям. «Сейчас люди, и в основном молодые, скачут как блохи по работам. Пришли — и уволились. Это безобразие. Надо ограничивать возможность увольнения с работы хотя бы раз в год: на Юрьев день. Прекрасная традиция», — заявил Стерлигов. Отмечается, что по старому стилю Юрьев день отмечали 26 ноября.

