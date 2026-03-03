Mash: почти 80% iPhone, ввезенных в Россию, оказались бракованными

Почти 80% iPhone, ввезенных в Россию по параллельному импорту с 2023 года, оказались бракованными. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным издания, проверку моделей iPhone 15, 16, 17 Pro и Plus провели в четырех городах России.

Почти 80% iPhone, ввезенных в Россию по параллельному импорту с 2023 года, оказались бракованными. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, проверку моделей iPhone 15, 16, 17 Pro и Plus провели в четырех городах России. В Калининграде брак обнаружили у 1053 из 1350 устройств, в Санкт-Петербурге — у 1287 из 1650, в Челябинске — у 897 из 1150, в Севастополе — у 663 из 850.

Всего, как утверждает Mash, выявили около 3900 проблемных смартфонов. При этом ни один из них не обслуживали по гарантии производителя, а 80% устройств не имели обязательной маркировки и не соответствовали стандартам.

По информации канала, продавцы вскрывают коробки с техникой, заменяют оригинальные детали на бывшие в употреблении или китайские аналоги. Причиной ситуации называют отсутствие прямых контрактов с производителями: устройства поставляют через посредников, из-за чего контроль качества фактически отсутствует.

Официальных комментариев производителей или регуляторов на момент публикации не поступало.