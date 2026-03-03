Лед с крыш, рухнувший козырек и ямы у переходов: на что жалуются рязанцы

Рязанцы массово сообщают о последствиях зимы — в городе фиксируют падение глыб льда, обрушения конструкций и разрушение дорожного покрытия.

Жители публикуют фотографии крупных сосулек, которые они иронично называют «взрослыми, проработанными и уверенными в себе». Кадры сделаны на улицах Телевизионной и Октябрьской.

Фото: «Топор. Новости Рязани».

В разных районах города с крыш сходит снег и лед. На улице Культуры глыбы льда повредили автомобиль и оборвали провода. На Лермонтова снег сошел прямо на проезжую часть. По словам очевидцев, люди и машины не пострадали.

В Турлатове рухнул козырек у одного из подъездов. Обошлось без пострадавших.

Проблемы фиксируют и на дорогах. На улице Урицкого рядом с пешеходным переходом образовалась крупная яма. Жители Кального также публикуют кадры разбитого дорожного покрытия в первые дни весны. Горожане призывают коммунальные службы оперативно устранить опасные участки.

Фото: «Мое Кальное».