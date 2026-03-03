Квартиры девелопера «Мармакс» появились на Wildberries

Компания «Мармакс» стала первым рязанским девелопером-партнером Wildberries. Теперь квартиры компании будут представлены на маркетплейсе .

О выходе на одну из крупнейших онлайн-платформ для продвижения проектов в Рязани девелопер сообщил официально. На сегодняшний день «Мармакс» построил и спроектировал более 500 тыс. м² жилой и коммерческой недвижимости в Рязани, а также реализует проекты в двух регионах. Теперь с предложениями компании, чьи жилые комплексы входят в ТОП-4 по потребительским качествам в Рязанской области*, можно ознакомиться и на маркетплейсе.

Первым таким проектом стал жилой квартал на улице Забайкальской . Здесь девелопер формирует новую среду для жизни с комфортной этажностью домов, закрытой территорией, двором без машин и атмосферой добрососедства.

Партнерство «Мармакс» и Wildberries&Russ реализовано через категорию «WB Новостройки». В карточках размещены фотографии, информация о расположении объекта, сроках ввода в эксплуатацию, площади и стоимости квартир. Связаться с застройщиком можно через платформу в один клик.

«Выход „Мармакс“ на Wildberries — новый шаг в рамках стратегии цифровизации и расширения присутствия на онлайн-платформах. Теперь покупатели смогут знакомиться с нашими проектами на том же маркетплейсе, где заказывают повседневные товары. Это сэкономит время и упростит доступ к девелоперским продуктам», — отметила директор по продажам компании Анна Терехова.