Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
Чтв, 05
ЦБ USD 77.61 0.44 04/03
ЦБ EUR 90.31 -0.42 04/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 03/03 18:30
Нал. EUR 91.01 / 92.09 03/03 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
389
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
3 046
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
755
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 279
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Квартиры девелопера «Мармакс» появились на Wildberries

Компания «Мармакс» стала первым рязанским девелопером-партнером Wildberries. Теперь квартиры компании будут представлены на маркетплейсе.

О выходе на одну из крупнейших онлайн-платформ для продвижения проектов в Рязани девелопер сообщил официально. На сегодняшний день «Мармакс» построил и спроектировал более 500 тыс. м² жилой и коммерческой недвижимости в Рязани, а также реализует проекты в двух регионах. Теперь с предложениями компании, чьи жилые комплексы входят в ТОП-4 по потребительским качествам в Рязанской области*, можно ознакомиться и на маркетплейсе.

Первым таким проектом стал жилой квартал на улице Забайкальской. Здесь девелопер формирует новую среду для жизни с комфортной этажностью домов, закрытой территорией, двором без машин и атмосферой добрососедства.

Партнерство «Мармакс» и Wildberries&Russ реализовано через категорию «WB Новостройки». В карточках размещены фотографии, информация о расположении объекта, сроках ввода в эксплуатацию, площади и стоимости квартир. Связаться с застройщиком можно через платформу в один клик.

«Выход „Мармакс“ на Wildberries — новый шаг в рамках стратегии цифровизации и расширения присутствия на онлайн-платформах. Теперь покупатели смогут знакомиться с нашими проектами на том же маркетплейсе, где заказывают повседневные товары. Это сэкономит время и упростит доступ к девелоперским продуктам», — отметила директор по продажам компании Анна Терехова.

*по версии портала Единый ресурс застройщиков: ТОП новостроек Рязанская область по потребительским качествам, март 2026 | ТОП жилых комплексов по оценке ЕРЗ | Список лучших ЖК