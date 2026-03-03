Кошку Ефросинью из Рязани показали на телеканале «Россия 1»

Кошка Ефросинья, которая живет в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества, стала героиней программы «В кругу друзей» на телеканале «Россия 1». Выпуск вышел в эфир 1 марта. Сотрудники центра рассказали историю появления Ефросиньи, а также о ее своеобразной «работе» — пушистая обитательница уже давно стала неофициальным символом учреждения и частью его культурной атмосферы.

Сотрудники центра рассказали историю появления Ефросиньи, а также о ее своеобразной «работе» — пушистая обитательница уже давно стала неофициальным символом учреждения и частью его культурной атмосферы. В программе также затронули фольклорные традиции, связанные с образом кошки.

Ефросинья ранее участвовала в конкурсе Министерства культуры РФ «Хвостатый хранитель» и претендовала на так называемый «лохматый Оскар», однако награду не получила.

Фото: Рязанский областной научно-методический центр народного творчества.