Исследование показало, что почти половина рязанцев нуждается в дополнительном заработке

По данным опроса, потребность в дополнительном заработке есть у 49% жителей Рязанской области. Больше всего в дополнительном заработке заинтересованы люди старше 35 лет. Подработки готовы рассмотреть 52% опрошенных в группе 55 лет и старше, столько же — в группе 35-44-летних, а в группе 45-54-летних — 50% респондентов. Отмечается, что наименьший интерес к подработкам проявляют молодые специалисты. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет показатель составил 41%. У подростков до 18 лет интерес к подработке за год снизился с 49 до 41%.

Исследование показало, что почти половина рязанцев нуждается в дополнительном заработке. Об этом сообщает сервис hh.ru и «Моя смена».

По данным опроса, потребность в дополнительном заработке есть у 49% жителей Рязанской области. Больше всего в дополнительном заработке заинтересованы люди старше 35 лет. Подработки готовы рассмотреть 52% опрошенных в группе 55 лет и старше, столько же — в группе 35-44-летних, а в группе 45-54-летних — 50% респондентов.

Отмечается, что наименьший интерес к подработкам проявляют молодые специалисты. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет показатель составил 41%. У подростков до 18 лет интерес к подработке за год снизился с 49 до 41%.