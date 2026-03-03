Глава СК РФ поручил возбудить дело из-за плохого состояния дорог в Рязанской области

Отмечается, что жители села Бусаево пожаловались на аварийное состояние 20-километровой дороги, которая блокировала проезд для экстренных служб и общественного транспорта. Суд обязал провести ремонт в 2021 году, но работы до сих пор не выполнили.