Эксперт объяснил, как законно переносить дни отпуска

Сотрудник вправе самостоятельно решать, как использовать свой отпуск: полностью, разделить на части или перенести часть дней на следующий год. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Сотрудник вправе самостоятельно решать, как использовать свой отпуск: полностью, разделить на части или перенести часть дней на следующий год. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Он подчеркнул, что использование всех 28 дней оплачиваемого отпуска — это право работника, а не обязанность. При этом закон требует, чтобы одна из частей отпуска длилась не менее 14 календарных дней. Нарушение этого правила работодателем считается нарушением трудового законодательства.

За несоблюдение правил работодателя могут оштрафовать: организации — от 30 до 50 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей или должностных лиц — от 1 до 5 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются, а руководителя могут даже дисквалифицировать на 1-3 года.