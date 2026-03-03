Дорогу к Божатково чистят уже 16 дней, маршрут автобуса № 13 до сих пор сокращен

С 16 февраля транспорт останавливается на въезде в поселок, рязанцам приходится идти до домов пешком по пять километров. Жалобы в соцсетях поступают ежедневно. Рязанцы рассказывают, что не могут вовремя добраться до работы. В администрации Рязани ситуацию прокомментировали 2 марта. «Движение автобуса № 13 сейчас организовано до остановки „Посёлок Божатково“. Заканчиваем расчистку конечной остановки, чтобы запустить автобус дальше. Как только все будет готово — сразу сообщим. Приносим извинения за неудобства», — написали в мэрии.

Дорогу к Божатково чистят уже 16 дней, маршрут автобуса № 13 до сих пор не восстановлен. С 16 февраля транспорт останавливается на въезде в поселок, рязанцам приходится идти до домов пешком по пять километров.

Жалобы в соцсетях поступают ежедневно. Рязанцы рассказывают, что не могут вовремя добраться до работы. В администрации Рязани ситуацию прокомментировали 2 марта.

«Движение автобуса № 13 сейчас организовано до остановки „Посёлок Божатково“. Заканчиваем расчистку конечной остановки, чтобы запустить автобус дальше. Как только все будет готово — сразу сообщим. Приносим извинения за неудобства», — написали в мэрии.

Напомним, движение автобуса № 13 пока до остановки «пост ГАИ» в мэрии связывали с «завершением работы по расчистке» конечной остановки еще 19 февраля.