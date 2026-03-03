Бастрыкин проконтролирует расследование дела об аварийном состоянии жилых домов в Рязанской области

После того как обрушилась стена в одном из зданий, было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Кроме того, стало известно, что в других зданиях существуют аналогичные угрозы, а их обитатели до сих пор не были переселены.