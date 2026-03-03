4 пьяных водителя задержали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки в регионе зафиксировали 314 нарушений ПДД, в том числе 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. 2 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще 1 водитель сел за руль автомобиля пьяным повторно.