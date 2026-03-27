За ночь средства ПВО сбили над Россией 85 украинских БПЛА
БПЛА самолетного типа перехватили над Россией в период с 23.00 26 марта до 7.00 27 марта. Дроны уничтожили над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областями. Кроме того, силы ПВО сбили беспилотники над Черным морем, Крымом и московским регионом.
