ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине

ВС России с 21 по 27 марта нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Удары нанесли в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России.

В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые использовали в интересах ВСУ.

Кроме того, ВС РФ ударили по цехам производства дистанционно управляемых катеров, местам изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников.