Врачи спасли слух рязанской пациентке после травмы ватной палочкой

В кабинет неотложной ЛОР-помощи областной клинической больницы имени Семашко обратилась женщина с жалобами на боль и снижение слуха после чистки ушей ватной палочкой. При осмотре медики обнаружили обширную перфорацию барабанной перепонки.

Несмотря на серьезность повреждения, после консультации сурдолога и компьютерной томографии выяснилось, что слуховые косточки не задеты. Пациентке назначили консервативное лечение под наблюдением. В результате удалось добиться полного закрытия перфорации и восстановления слуха без хирургического вмешательства.

Врачи напоминают: ватные палочки и посторонние предметы могут травмировать ухо. Гигиену следует ограничивать наружной частью, а при дискомфорте обращаться к специалисту.

