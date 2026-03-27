Visa зарегистрирует в России четыре новых товарных знака

25 марта организация из США, известная как «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн», подала соответствующие заявки. Планируемые бренды Visa будут охватывать четыре класса международной классификации товаров и услуг. В частности, это включает в себя услуги по подготовке и проведению строительных работ, обеспечение безопасности, транспортные перевозки и услуги связи.