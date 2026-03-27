В селе Шумашь подтопило дорогу из-за подъема Оки
В пятницу, 27 марта, в Рязанском муниципальном округе из-за подъема уровня воды в реке Ока подтопило участок дороги в селе Шумашь. Вода покрыла полотно дороги на 10 сантиметров.
В пятницу, 27 марта, в Рязанском муниципальном округе из-за подъема уровня воды в реке Ока подтопило участок дороги в селе Шумашь. Об этом сообщили в МЧС Рязанской области.
Вода покрыла полотно дороги на 10 сантиметров.
Жизнеобеспечение жителей не нарушено, движение обеспечивают объездные маршруты.
Ранее говорилось, что за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился почти на 40 см.