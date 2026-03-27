В Рыбновском округе специалисты социального автопоезда «Забота и здоровье» провели прием

Специалисты социального автопоезда «Забота и здоровье» провели прием в Рыбновском округе. Выезды организованы по поручению секретаря реготделения «Единой России», губернатора Павла Малкова в рамках партпроекта «Здоровое будущее» и народной программы партии, сообщили на сайте реготделения. Специалисты мобильной медицинской бригады в рамках очередного выезда посетили деревню Высокое. Прием вели терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог, хирург, дерматовенеролог, офтальмолог и ЛОР-врач, а также педиатр, детский невролог и эндокринолог. Для диагностики использовалось современное передвижное оборудование.

Медики провели 157 консультаций, осмотрели 32 детей. Направления к специалистам областных клиник получил 51 человек.

Кроме того, в этот день в рамках партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» жители могли не только получить медицинскую помощь, но и проконсультироваться в многофункциональном семейном центре. Его специалисты проконсультировали жителей по вопросам пенсионного и социального обеспечения, мерам поддержки участников СВО и членов их семей. Речь шла о возможностях трудоустройства, оформления социального контракта, программы профессиональной переподготовки, действующей в рамках национального проекта «Кадры».

