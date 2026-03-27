В Рязанской области вынесли приговор ранее судимой женщине за хранение наркотика

Суд установил, что обвиняемая, состоящая на учете в наркодиспансере, вновь приобрела и хранила для личного потребления четыре грамма запрещенного вещества. Сотрудники полиции изъяли наркотик. Касимовский районный суд вынес приговор ранее судимой местной жительнице. Ее признали виновной по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере) и назначили наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Рязанской области вынесли приговор женщине за хранение наркотика. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

