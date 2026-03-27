В Рязанской области суд обязал школу очистить крышу и крыльцо от снега

18 марта Касимовский районный суд вынес решение по делу, связанному с нарушениями в «Средней школе № 6 имени адмирала А. П. Авинова». Прокурор подал иск в интересах граждан, так как в школе выявили проблемы с соблюдением прав несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба суда. Проверка прокуратуры показала, что на крыше и крыльце школы скопился неочищенный снег, что создавало опасность для жизни и здоровья учеников и других людей. Руководство школы не отреагировало на требование прокурора устранить эти нарушения. На судебном заседании представитель школы признал, что нарушения действительно имели место. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал школу немедленно очистить крышу от снега.

