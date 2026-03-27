В Рязанской области сгорел жилой дом

Информация о пожаре в деревне Аверькиево Клепиковского округа поступила 26 марта в 16:05. Жилой дом тушили шесть человек, три спецмашины. Огнем уничтожено строение. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Пострадавших нет.