В России резко сократились попытки продажи просроченных товаров

За первые три месяца 2026 года количество случаев, когда магазины пытались продать товары с истекшим сроком годности, сократилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по март система пресекла продажу более 330 млн единиц продукции, из них почти 25 млн — просроченные товары. В ведомстве связывают позитивную динамику с работой разрешительного режима на кассах, который не позволяет пробить нелегальный или небезопасный товар.

