В Минцифрах заявили о подготовке мер по развитию компьютерных игр в России

Минцифры России разработало комплекс мер для поддержки отечественной индустрии компьютерных игр. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев на пресс-конференции, передает РИА Новости. По словам министра, одной из ключевых задач является создание специального режима применения существующих льгот для разработчиков игр в IT-секторе. Этот режим будет учитывать уникальные особенности лицензирования в игровой индустрии, что должно поспособствовать ее развитию и повышению конкурентоспособности на международной арене.