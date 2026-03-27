В Госдуме сообщили, кто из россиян может рассчитывать на пенсию больше 100 тысяч

По словам депутата Светланы Бессараб, получать пенсию больше 100 тысяч рублей могут матери-героини. «Это не только дополнительное материальное обеспечение, но и стаж: набрать его сегодня можно только ухаживая за детьми, если до этого женщина проработала хотя бы один день. Причем, если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идет за два. Если тройня — так же», — отметила Светлана Бессараб. Помимо этого, как уточнила собеседница издания, на большие выплаты могут рассчитывать герои труда и герои России. Она добавила, что одни из самых высоких пенсий у военных пенсионеров. Выплата составляет в среднем более 46 тысяч рублей.