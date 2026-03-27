В Госдуме предложили ввести для мигрантов экзамен по традиционным ценностям

В России могут ввести специальный экзамен для мигрантов на знание традиционных ценностей при получении гражданства. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Матвеев, сообщает «Абзац».

По его мнению, существующие тесты для иностранцев слишком перегружены историческими датами, но почти не затрагивают правила поведения и нормы общения в российском обществе. Депутат считает, что акцент нужно сместить именно на понимание социальных норм и уважение к окружающим, чтобы снизить количество конфликтов.

Матвеев предложил включить в экзамен вопросы о статусе женщины в России, правилах общения, религиозной терпимости и уважении к окружающим.

По его словам, приезжие должны понимать, что недопустимы агрессия, неуважительное отношение к женщинам, детям и пожилым людям, а также пренебрежение к принятым в стране нормам поведения.