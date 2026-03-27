В Госдуме предложили обязать вузы открывать свои детсады и ясли

Миронов отметил, что в стране активно развиваются комнаты матери и ребенка, а также детские комнаты в вузах, однако их работа ограничена всего четырьмя часами в день и не включает организацию питания. По словам депутата, такой график не подходит для молодых родителей, которые совмещают учебу и работу. Он призвал Минобрнауки обратить внимание на успешный опыт Томского государственного университета, где детский сад функционирует более пятидесяти лет и посещается около 200 детей, из которых около 50 — дети студентов.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой сделать создание яслей и детских садов обязательным в университетах и студенческих общежитиях по всей России. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Миронов отметил, что в стране активно развиваются комнаты матери и ребенка, а также детские комнаты в вузах, однако их работа ограничена всего четырьмя часами в день и не включает организацию питания.

По словам депутата, такой график не подходит для молодых родителей, которые совмещают учебу и работу. Он призвал Минобрнауки обратить внимание на успешный опыт Томского государственного университета, где детский сад функционирует более пятидесяти лет и посещается около 200 детей, из которых около 50 — дети студентов.

Миронов подчеркнул необходимость расширения инфраструктуры для присмотра за детьми в студенческих и аспирантских семьях, а также предложил привлекать студентов педагогических и медицинских вузов к практике в таких учреждениях.