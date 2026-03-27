Суд оштрафовал рязанскую журналистку Марию Ракчееву на 20 тысяч рублей

Суд признал журналистку виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного публичного мероприятия). Поводом для разбирательства стало видеообращение, посвященное благоустройству ЦПКиО и вырубке деревьев. Сама Ракчеева и ее защитник не согласились с решением. Они заявили, что в ролике речь шла об устном обращении к властям, а не о митинге, поэтому состав административного правонарушения отсутствует.