Рязанскому водоканалу объявили предостережение из-за низкого давления воды

Инспекция вынесла предостережение МП «Водоканал г. Рязани» в связи с ненадлежащим давлением холодной воды в доме № 23 по улице Ломоносова. В часы максимального водоразбора показатели не соответствуют нормативам. Ресурсоснабжающую организацию обязали принять меры по устранению нарушений.

