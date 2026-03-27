Рязанская область вошла в число регионов России по росту цен на частные дома

Рязанская область вошла в число регионов России с самым значительным увеличением средней стоимости частных домов в первом квартале года. Об этом пишет ТАСС. По данным портала «Мир квартир», рост составил 6,1%. Выше, чем в Рязанской области, средняя цена на частные дома увеличилась только в Ненецком автономном округе и Кировской области. Общенациональная тенденция показывает замедление темпов роста цен на дома в России. В ряде регионов наблюдается стагнация цен или даже их снижение.

