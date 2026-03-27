Рязанцы заметили подростков, свесивших ноги с крыши дома

Рязанцы заметили группу подростков на крыше здания, расположенного на углу улиц Советской армии и Касимовского шоссе. Об этом сообщили в телеграм-канале «RZN LIFE». По словам очевидцев, что один из них, стоя на краю крыши, играл зелёной лазерной указкой, направляя свет в сторону прохожих, в том числе и в лица людей. Другой подросток сидел на краю крыши, свесив ноги. Отмечается, что в темноте было сложно разглядеть всех участников инцидента, но, по всей видимости, еще трое подростков наблюдали за происходящим, выглядывая с края крыши.

Местные жители выразили обеспокоенность по поводу подобных действий молодежи.