РМПТС возьмет очередной кредит на 400 миллионов

Депутаты рязанской городской думы на заседании 26 марта рассмотрели проект согласования кредита на 400 миллионов рублей для МУП «РМПТС». Депутат Евгений Никулкин попросил пояснить целесообразность займа. «Хочу напомнить, что Павел Викторович на заседании правительства критиковал муниципальные кредиты под высокие проценты. В документе на одной странице указано, что средства пойдут на погашение старого долга, на другой — что их направят на другие нужды. На что именно берется этот кредит и не противоречит ли это позиции губернатора? Как планируется его возвращать?» — спросил депутат.

Депутаты рязанской городской думы на заседании 26 марта рассмотрели проект согласования кредита на 400 миллионов рублей для МУП «РМПТС».

Депутат Евгений Никулкин попросил пояснить целесообразность займа.

«Хочу напомнить, что Павел Викторович на заседании правительства критиковал муниципальные кредиты под высокие проценты. В документе на одной странице указано, что средства пойдут на погашение старого долга, на другой — что их направят на другие нужды. На что именно берется этот кредит и не противоречит ли это позиции губернатора? Как планируется его возвращать?» — спросил депутат.

Заместитель главы администрации Жанна Булатова разъяснила, что проект предусматривает открытие кредитной линии для РМПТС. В августе 2026 года истекает срок погашения предыдущего займа на 400 миллионов рублей, который предприятие сейчас выплачивает собственными средствами — по 65 миллионов рублей ежемесячно.

«Мы понимаем, что после завершения отопительного сезона у предприятия может не хватить средств для полного закрытия долга», — отметила она.

По словам Булатовой, кредитная линия нужна, чтобы у РМПТС была возможность при необходимости воспользоваться деньгами либо для погашения обязательств перед банком, либо для проведения летних ремонтных работ.

Депутаты поддержали проект решения.

Напомним, губернатор назвал кредиты самоубийством. В 2025 году взяли более одного миллиарда рублей под 26%.

На 1 января 2026 года долг Рязани составил 3,8 миллиарда.

Коммерческие кредиты под высокие проценты привлекались мэрией города в том числе на подготовку к отопительному сезону.