На Камчатке женщина и ее ребенок умерли при родах в больнице

Беременная девушка с ребенком скончались во время родов в Усть-Камчатской районной больнице. Об этом сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.

По данным телеканала, у 25-летней пациентки на 26-й неделе беременности открылось кровотечение, она потеряла много крови на момент поступления в больницу.

Отмечается, что министр здравоохранения Камчатки лично прибудет в больницу, где произошла трагедия. Будет дана оценка качества медпомощи и проведена судмедэкспертиза.

В региональном СК заявили, что возбуждено уголовное дело о смерти пациентки.